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الأوقاف تعيد فتح مساجد أغلقتها بوسط وجنوب القطاع

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إعادة فتح المساجد التي أغلقتها الأسبوع الماضي في محافظات رفح وخان يونس والوسطى بسبب عدم التزام المواطنين في بعض المساجد، وظهور حالات إصابة في مساجد أخرى.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن قرار إعادة افتتاح هذه المساجد جاء بعد تعهدات المصلين في المساجد غير الملتزمة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وظهور نتائج الاستقصاء الوبائي في المساجد التي ظهرت فيها حالات إصابة.

وأكدت عزمها الاستمرار في متابعة التزام كافة المساجد بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء كورونا، ولن تتساهل في هذا الأمر مطلقًا.

ودعت الوزارة المصلين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، من لبس الكمامة والتباعد وإحضار سجادات الصلاة الخاصة وغيرها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع من تفشي الوباء.

وأشارت إلى أن مدى التزام رواد المساجد بالإجراءات الوقائية هو الضامن للاستمرار في فتح المساجد.

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