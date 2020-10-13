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محكمة دير البلح وبداية الشمال تعقدان جلسات لنظر قضايا الجنايات

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:59

محكمة دير البلح وبداية الشمال تعقدان جلسات لنظر قضايا الجنايات
محكمة دير البلح وبداية الشمال تعقدان جلسات لنظر قضايا الجنايات

غزة- الرأي

عقدت هيئة محكمة بداية دير البلح أمس الاثنين، جلسة جنايات لنظر قضايا القتل وطلبات الكفالة واستئنافات الكفالة وذلك برئاسة المستشار ضياء الدين الأسطل وعضويه كلاً من القاضي سامي نعيم الأشرم والقاضي نور الدين المدهون وذلك في إطار استراتيجية المجلس الهادفة لسرعة الفصل في قضايا الجنايات وتقصير أمد التقاضي.

ونظرت الهيئة في تسع قضايا قتل وتم حجز ثلاث منها للدراسة وإصدار الحكم وقضية واحدة للمرافعة الختامية، كما تم الفصل في خمس كفالات وعدد اثنين من الاستئنافات.

وفي ذات اليوم عقدت محكمة بداية شمال غزة جلسة جنايات لمحاكمة متهمين في قضايا القتل عن قصد وذلك في قصر العدل استثناءً، برئاسة المستشار محمد نوفل وعضوية القاضي نببل الكباريتي والقاضي وائل كلش.

يذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء  يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم ، والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الاحمر ، لاسيما ولها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة  على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي .

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