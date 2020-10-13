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القضاء يبحث مع وزارة الداخلية قضايا الموقوفين والمحاكمات السريعة

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:06

القضاء يبحث مع وزارة الداخلية قضايا الموقوفين والمحاكمات السريعة
القضاء يبحث مع وزارة الداخلية قضايا الموقوفين والمحاكمات السريعة

غزة- الرأي

 بحث المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مع وفدٍ من وزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الاثنين، كافة القضايا الخاصة بالموقوفين وإجراءات المحاكمات السريعة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، وذلك بهدف حل مشاكل الاكتظاظ الموجودة في نظارات الشرطة ومديرية الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك، خلال لقائه بمدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل بوزار الداخلية العميد علاء الدين الهندي بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، كما ضم الوفد العميد وئام مطر مدير إدارة الشرطة القضائية والعميد علي النادي مدير إدارة العمليات المركزية

وتباحث الطرفان خلال اللقاء حول الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية لتأمين احضار الموقوفين على قضايا الجنايات الكبرى ضمن اجراءات الوقاية والسلامة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الاجراءات التي تتبعها السلطة القضائية بالتنسيق المستمر مع شركاء العمل ومنهم وزارة الداخلية لتعزيز التعاون وتحقيق الامن والأمان والمحاكمات العادلة للموقوفين.

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