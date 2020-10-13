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القدرة: جهود التقصي حققت نتائج إيجابية في تثبيط انتشار كورونا

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن جهود التقصي من قبل طواقم الوزارة حققت نتائج إيجابية في إطار تثبيط انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، مع أهمية وجود مزيد من تعاون والتزام المواطنين.

وأكد القدرة خلال التغريد على وسم #استهتارك_سيقتل_احبابك في إطار الحملة التوعوية بمشاركة المبادرات الشبابية والمجتمعية، أن المتابعة المدروسة والمتأنية والتقييم المستمر للحالة الوبائية سيفسح المجال لمزيد من إجراءات التخفيف ولكن ذلك منوط بمدى التزام المواطن.

وشدد القدرة على أن التزام المواطنين والقطاعات المختلقة بالضوابط الصحية سيحقق نتائج جيدة في مواجهة الوباء، ويشكل ركيزة أساسية لنجاح الجهود الوطنية في مواجهة الجائحة.

وحذر المتحدث باسم الوزارة على أن عدم التزام المواطنين بالضوابط الصحية سيدفع بمزيد من الاصابات وسيكون له عواقب وخيمة، مبيناً أنه وبقدر التزام المواطنين وتحملهم للمسؤولية في حماية أنفسهم ومن حولهم سيكون صمود المنظومة الصحية أكبر في مواجهة الجائحة.

ودعا القدرة الجميع الى الالتزام بإجراءات الوقاية وحماية كبار السن والاطفال وذوي الأمراض المزمنة وضعيفي المناعة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد على أهمية المبادرات الشبابية والجهود المجتمعية التي تعتبر رافعة مهمة لتعزيز وعي وسلوك المواطنين في الالتزام بالضوابط الصحية لمواجهة الوباء والخروج بأقل الخسائر.

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