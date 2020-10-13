التعليم تستكمل الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس

غزة- الرأي

استكملت وزارة التربية والتعليم العالي الامتحان التطبيقي الشامل "لدوره أغسطس 2020"، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء للشق النظري، وذلك ضمن البروتوكول الصحي الخاص بالامتحان في ظل جائحة كورونا.

ويتقدم لهذه الدورة 1546 طالبًا وطالبة، ويعقد بمقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة, والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها وفد من وزارة التربية والتعليم العالي لمقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة, لمتابعة استكمال الامتحان التطبيقي الشامل.

وضم الوفد د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي، د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، أ. محمد بركات مدير دائرة تصديق ومعادلة الشهادات, وكان في استقبالهم وفد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية برئاسة أ. د .رفعت رستم.

وجاءت هذه الدورة وفق برتوكول صحي تضمن كافة مراحل العمل في الامتحان بدءًا من توزيع الطلبة في قاعات الامتحانات حتى اتمام عملية التصحيح والإدخال للبيانات وإعلان النتائج، يأتي ذلك ضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان سلامة الطلبة وكافة العاملين في الامتحان الشامل.

وأكد د. اليازوري أن الوزارة حرصت على تطوير الامتحان التطبيقي الشامل من خلال إجراء بعض التطويرات على هذه الدورة من حيث المحتوى وأدوات التقويم لمجموعة من التخصصات المتنوعة والتي تضم أكبر عدد من المتقدمين.

وجاءت هذه التطويرات بمشاركة نخبة من المتخصصين بوزارة الصحة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة.

