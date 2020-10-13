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بلغ 130 مليون دولار

أونروا" تحذر من تداعيات عجز التمويل في ظل "كورونا"

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نيويورك - الرأي

حذر المفوض السامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، من تداعيات عجز التمويل البالغ 130 مليون دولار، وسط الانتشار القوي لفيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المختصة بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم، الذي عقد في مقر الجمعية الدائم في نيويورك.

وقال لازاريني، إن فجوة تمويل الأونروا اليوم تبلغ 130 مليون دولار، وتحتاج إلى 40 مليون دولار لمواصلة عملياتها الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون لاجئ، متأثر بالصراع قادمين من سوريا أو يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى 15 مليون دولار من هذا المبلغ، لدعم خط إمدادات الغذاء في قطاع غزة لأكثر من مليون لاجئ، محذرا من انتشار من الانتشار الواسع لفيروس "كورونا".

وأوضح أن العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المصابين بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف حالة في الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الوباء أطلق العنان لوباء وحشي من الفقر المدقع.

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