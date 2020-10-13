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الاقتصاد تنظم جولات على معاصر الزيتون ومحطات الوقود

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:57

غزة - الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة المكاييل ولموازين بوزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على معاصر الزيتون ومحطات الوقود.

وقال مدير دائرة المكاييل والموازين محمد أبو سليمان، إن مفتشي الدائرة نظموا جولات ميدانية على معاصر الزيتون، ومحطات تعبئة الوقود في محافظتي غزة والوسطى.

وبين أن طواقم التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني تنظم جولات صباحية ومسائية حتى ساعات متأخرة من الليل للتفتيش والرقابة على المكاييل والموازين في معاصر الزيتون.

وأوضح أن هذه الجولات تأتي لمتابعه الشروط الفنية اللازمة لعمل معاصر الزيتون، ومتابعة اجراءات الأمن والسلامة وإجراءات التراخيص، وضبط ومعايرة القبانات والموازين لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في الاوزان، وفحص ومعايرة أجهزة تعبئة الوقود في المحطات والتأكد من عملها بشكل صحيح.

الاقتصاد تنظم جولات على معاصر الزيتون ومحطات الوقود f9b42e99-acf0-46ea-9bd7-fd62448c28e0
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