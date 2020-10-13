وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتعامل مع 300 اتصال خلال أسبوعين وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات على معاصر الزيتون ومحطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية فيلم "التقصي الوبائي" يكشف عن جهود مُضنية لمحاصرة انتشار كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الشق المدني" بالداخلية تُصدر أكثر من 9 ألاف وثيقة للمواطنين خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية البدء بتأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في رفح وكالة الرأي الفلسطينية أونروا" تحذر من تداعيات عجز التمويل في ظل "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستكمل الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان باعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية مراقبة الأغذية تجري فحص كرونا لـ 650 عامل في مجال توزيع المواد الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية القدرة: جهود التقصي حققت نتائج إيجابية في تثبيط انتشار كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد تتعامل مع 300 اتصال خلال أسبوعين

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:58

وزارة الاقتصاد الوطني تتعامل مع 300 اتصال خلال اسبوعين
وزارة الاقتصاد الوطني تتعامل مع 300 اتصال خلال اسبوعين

غزة- الرأي

استقبلت دائرة الشكاوى بوزارة الاقتصاد الوطني خلال الاسبوعين الماضيين أكثر من 300 اتصال من المواطنين والمستهلكين. وقال مدير عام وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة صلاح الأشقر، ان دائرة الشكاوى بالوزارة تعاملت مع العديد من شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني للوزارة وعملت على متابعتها وحل جميع الشكاوى التي وردت اليها. وبين ان دائرة الشكاوى استقبلت أكثر من 300 شكوى واتصال منها 76 اتصال للتبليغ عن ارتفاع وغلاء في الأسعار، وتم الايعاز لطواقم حماية المستهلك العاملة في الميدان بمتابعة كافة الشكاوى الواردة وحل كافة الإشكاليات بالخصوص. وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقام الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟