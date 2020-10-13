الاقتصاد تتعامل مع 300 اتصال خلال أسبوعين

غزة- الرأي

استقبلت دائرة الشكاوى بوزارة الاقتصاد الوطني خلال الاسبوعين الماضيين أكثر من 300 اتصال من المواطنين والمستهلكين. وقال مدير عام وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة صلاح الأشقر، ان دائرة الشكاوى بالوزارة تعاملت مع العديد من شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني للوزارة وعملت على متابعتها وحل جميع الشكاوى التي وردت اليها. وبين ان دائرة الشكاوى استقبلت أكثر من 300 شكوى واتصال منها 76 اتصال للتبليغ عن ارتفاع وغلاء في الأسعار، وتم الايعاز لطواقم حماية المستهلك العاملة في الميدان بمتابعة كافة الشكاوى الواردة وحل كافة الإشكاليات بالخصوص. وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقام الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.