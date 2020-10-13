وكالة الرأي الفلسطينية " شركات الباصات" تتكبد خسائر جسيمة في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية في التشريعي تبحث القضايا والشكاوى الواردة للجنة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث إعادة هيكلة الطوارئ واستحداث قسم الولادة بمجمع كمال عدوان وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 154 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف حقوق الغير ورواتب (طموح 2) غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يوجه عدة رسائل دولية للتحرك لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الزراعة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومصلحة المياه تشرعان بحفر بئر جديد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرّف أراضي زراعية شرق خان يونس
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وكيل الزراعة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:25

وكيل الزراعة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة
وكيل الزراعة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، عدداً من معاصر زيت الزيتون في قطاع غزة، وذلك للإطلاع على سير عملها وآليات التشغيل، والتأكد من معايير الجودة وإجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها الوزارة في ظل جائحة كورونا.
ورافق الوكيل في الجولة، النائب سالم سلامة ومحافظ شرطة الوسطى إياد سلمان، ورئيس لجنة المعاصر م. شاهر الريفي وأعضاءها المهندسين الزراعيين.
يذكر أن طواقم الوزارة دائمة التواجد في معاصر الزيتون المنتشرة في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، حيث يأتي ذلك لضمان ضبط الجودة ونجاح الموسم.
وشدد القدرة في الإطار، على ضرورة التزام أصحاب المعاصر بشروط وإجراءات التشغيل ومعايير عصر الزيتون، مبينا أن الالتزام بالمعايير والشروط التي عممتها الوزارة عليهم من شأنها تحسين جودة ونوعية الزبت، فضلا عن الكمية المنتجة.
وحذر القدرة، ان الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كل الاجراءات الضبطية والقانونية بحق المخالفين، مشددا على أهمية اتباع كافة إجراءات السلامة والوقابة داخل المعاصر في ظل الجائحة الحالية.
يشار إلى الزراعة قدرت انتاج الزيت للموسم الحالي ما يقارب (٣٧٥٠ طن).
 

121338994_3442790032467059_379990234398229795_n 121399574_3442790215800374_880268113318096431_n 121489850_3442789552467107_4945013517485500550_n وكيل الزراعة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟