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الصحة تبحث إعادة هيكلة الطوارئ واستحداث قسم الولادة بمجمع كمال عدوان

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:03

الصحة تبحث إعادة هيكلة الطوارئ واستحداث قسم الولادة بمجمع كمال عدوان الطبي
الصحة تبحث إعادة هيكلة الطوارئ واستحداث قسم الولادة بمجمع كمال عدوان الطبي

غزة- الرأي

بحثت اللجنة المكلفة من إدارة المستشفيات في وزارة الصحة برئاسة مدير الدائرة الطبية د. أحمد شتات، اعادة هيكلة قسمي الطوارئ واستحداث قسم النساء والولادة بمجمع كمال عدوان الطبي،  وذلك لسد الثغرات في تقديم الخدمة للحالات الطارئة.

جاء ذلك خلال زيارة الميدانية صباح اليوم لمجمع كمال عدوان الطبي التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية شمال قطاع غزة، برفقة مدير العمليات والعيادات الخارجية أ. هاني حمادة ورئيس قسم النساء والولادة د. نعيم أيوب، والمهندس طلال ديب مدير المكتب الهندسي بوزارة الصحة.

وتم التوافق المبدئي مع مدير عام مجمع كمال عدوان الطبي العقيد د. أحمد الكحلوت، على الرؤية العامة لوجود الأقسام بما فيه نقل العيادة الخارجية العامة خارج أقسام الطوارئ، ومناقشة مسودات المقترحات النهائية لاعتمادها من الجهات المعنية بعد الانتهاء من صياغة الهياكل والبنية التحتية لهذه الأقسام.

يذكر أن هناك شراكة بين وزارة الصحة ومجمع كمال عدوان الطبي على تقديم خدمات الأطفال والنساء والولادة والحضانة والعناية المركزة لسكان محافظة الشمال المدنيين لتسهيل تلقى الخدمة الصحية لهم.

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