لجنة الداخلية في التشريعي تبحث القضايا والشكاوى الواردة للجنة

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي اجتماعاً دورياً، لبحث عدد من الملفات والقضايا والشكاوى الواردة للجنة.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الداخلية والأمن م. إسماعيل الأشقر، النائب مروان أبو راس، والنائب سالم سلامة، والنائب جميلة الشنطي.

وبحثت اللجنة عدداً من الملفات، كما تواصلت مع الجهات ذات الاختصاص للاستماع لإجابات حول المواضيع المختلفة خاصة المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، كما بحثت اللجنة عدة ملفات تتعلق بعمل الحكم المحلي والبلديات.

وناقشت اللجنة عدداً من الشكاوى الواردة للجنة، حيث راسلت جهات الاختصاص للوصول لحلول لتلك الشكاوى وردود لأصحاب الشكاوى.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع تطورات جائحة كورونا وجهود عامل وزارتي الداخلية والصحة والجهات المختلفة للحد من انتشار جائحة كورونا، داعية المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة للحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع.

وأكدت اللجنة أنها تقوم بمتابعة لحظية لإجراءات وزارة الداخلية والوزارات المختلفة للحد من انتشار جائحة كورونا والضوابط التي تقرها من أجل الحفظ على أمن وسلامة المجتمع.