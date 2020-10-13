الصحة: عودة العمليات الجراحية الطارئة والمجدولة لمعدلاتها الطبيعية

غزة- الرأي

قال مدير مستشفى الجراحة في مجمع الشفاء الطبي د. مروان أبو سعدة، إن العمليات الجراحية في مجمع الشفاء الطبي عادت إلى معدلاتها الطبيعية، مؤكداً أنها تتم مع الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية المرضى والطواقم الطبية في ضوء انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال د. أبو سعدة، إن أهم الإجراءات المتبعة قبيل التدخل الجراحي لأي مريض، اجراء فحص خلو من فيروس كورونا، حيث يتم ادخال المرضى إلى أقسام خاصة وإجراء المسحات ويتم اجراء العملية عقب التأكد من عدم اصابة المريض بالفيروس.

كما شدد مدير مستشفى الجراحة أن اجراءات السلامة المتبعة في التعامل بين المرضى والطواقم الطبية، تشمل اتخاذ كافة وسائل الوقاية متمثلة في ارتداء الكمامة الطبية والتباعد الشخصي، وتلتزم الطواقم الطبية بارتداء المعاطف الواقية والكمامات وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

ونوه د. أبو سعدة إلى أن الطواقم الجراحية أجرت خلال شهر سبتمبر الماضي وحتى العاشر من اكتوبر الجاري ما يقارب من 1300 عملية جراحية.

وأوضح د. أبو سعدة أن العمليات الطارئة في مجمع الشفاء لم تتوقف على الإطلاق، حتى في الأيام الأولى من انتشار الفيروس، حيث استمرت العمليات الجراحية الخاصة بالسقوط من علو والحوادث والصدمات وعمليات الزوائد الدودية وغيرها، فيما تم خلال الاسبوع الثاني من انتشار فيروس كوفيد19 استئناف العمل بالعمليات شبه الطارئة وجراحات الأورام، وصولاً إلى العودة إلى إجراء كافة العمليات وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

كما أشار د. ابو سعدة إلى أن خدمات جديدة تم اضافتها إلى مستشفى الجراحة في مجمع الشفاء الطبي، بعد تخصيص مستشفى غزة الاوروبي لتقديم الرعاية الصحية لمرضى فيروس كوفيد19، حيث تم نقل خدمات جراحة القلب في مستشفى غزة الأوروبي ونقله إلى مجمع الشفاء الطبي، مبيناً أن جراحة القلب المفتوح تعمل في الوقت الحالي على مدار 4 أيام في الأسبوع.