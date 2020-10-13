الصحة تعقد لقاًء تقييماً لبرنامج تدريب أطباء الجراحات التخصصية العامة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للمستشفيات والادارة العامة للتعاون الدولي وتنمية القوى البشرية، لقاًء تقييماً لبرنامج تدريب أطباء الجراحات التخصصية العامة المختلفة والبالغ عددهم (101) طبيب، وذلك بالتعاون ودعم مؤسسة العون الطبي للفلسطينيينMAP.UK ، وتنفيذ مؤسسة Incision أكاديمي البريطانية.

وأوضح مدير الدائرة الطبية بالإدارة العامة للمستشفيات د.أحمد شتات، أنه تم مراجعة وتقييم مدى التزام أعداد المشاركين الذين حصلوا على الشهادات المعتمدة عبر نظام التعليم عن بعد ضمن دورات وبرامج معتمدة من هذه الأكاديمية الطبية.

وشدد على ضرورة استمرار هذا البرنامج للعام المقبل، وتكريم الملتزمين بهذا البرنامج من أطباء البورد والتوصية باعتبار هذا البرنامج أحد الاحتياجات الأساسية لترفيع أطباء بورد الجراحة، حيث تم الاتفاق على اجراء لقاء تقييمي كل ثلاثة شهور.