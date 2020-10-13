"أبوحلبية"يشيد بأداء مديرية تعليم غرب غزة ودورها التربوي والتعليمي الريادي

غزة- الرأي

أشاد النائب في المجلس التشريعي د.أحمد أبوحلبية بأداء مديرية تعليم غرب غزة ودورها التربوي والتعليمي الريادي في مدارسها، مؤكداً في الوقت ذاته على حالة لنظام والهدوء التي تشهدها مدارس مديرية تعليم غرب غزة.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية لمتابعة استئناف العملية التعليمية في المدارس الثانوية التابعة لمديرية تعليم غرب غزة بمشاركة مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي، ومدير الدائرة الإدارية أ.مها حلس وأ.جمال يوسف مدير عام الإمتحانات، وأ.معاذ البحيصي مدير دائرة الخدمات، وأ.حسين العسلة مدير دائرة التعليم العام وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.

وضمت الجولة مدرسة الكرمل الثانوية للبنين ومدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين ومدرسة بشير الريس الثانوية للبنات.

وثمن د.أبوحلبية جهود مديرية التربية والتعليم في غرب غزة منذ استئناف العملية التعليمية بعد تعطلها جراء جائحة كورونا، كما أشاد د.أبوحلبية بمتابعة مدير تعليم غرب غزة الميدانية واهتمامه في نجاح المسيرة التعليمية والارتقاء بكوادر المديرية والمدارس التابعة لها.

بدوره رحب د.عبد القادر أبوعلي بالنائب د.أحمد أبوحلبية شاكراً له اهتمامه وحرصه الكبير على متابعته لمدارس المديرية وأداء مدراء مدارسها مما يبعث فينا الدافعية للعمل بكل جد واجتهاد وهو ما يثلج صدورنا، موضحاً أن المديرية توفر كافة الاحتياجات الوقائية لطلبتها وتسعى لتطوير كوادرها التعليمية في كافة المستويات.

ومن ناحيتهم شكر مدراء المدارس؛ النائب في المجلس التشريعي على هذه الزيارة الطيبة والتي تعطينا دفعة من الأمل والعمل نحو متابعة المسئولين في الحكومة والمجلس التشريعي للمسيرة التعليمية منذ اليوم الأول لاستئنافها ومتابعتهم الميدانية المستمرة لها.