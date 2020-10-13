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وفاتان و443 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:53

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل حالتي وفاة، و443 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية.  

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية (مواطن 72 عاما من بيت لحم، ومواطنة 78 عاماً من حلحول).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، محافظة نابلس (53)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (31)، جنين (54)، أريحا والأغوار (26)، سلفيت (14)، طوباس (15)، طولكرم (104)، ضواحي القدس (17).

وذكرت الكيلة، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات".

وفيما يخص حالات التعافي، فقد تم تسجيل 536 حالة في المحافظات الشمالية (72 الخليل، 43 جنين، 29 طولكرم، 10 قلقيلية، 5 سلفيت، 43 نابلس، 39 بيت لحم، رام الله والبيرة 276، أريحا والأغوار 15، طوباس 4. 

ولفتت الكيلة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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