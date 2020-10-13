فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من تبعات جرائمه بحق الأسرى

غزة - الرأي

حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي من التبعات المترتبة على جرائمه بحق الأسرى، مؤكدةً أنه المسؤول المباشر عن حياتهم، وعليه تحمل تداعيات ذلك.

وقالت الفصائل في بيان عقب اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع باهتمام بالغ قضية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني: الأسير المجاهد ماهر الأخرس، والأسير المجاهد جمال أبو الهيجا، والأسير المجاهد حسن سلامة، والأسير المناضل وائل الجاغوب.

وأعلنت دعمها وإسنادها للأسير الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد البطش والغطرسة الصهيونية منذ 79 يوماً.

ودعت الفصائل، المؤسسات الدولية والحقوقية الانسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر لحماية الأسرى في سجون الاحتلال والعمل بكل قوة على خروجهم سالمين غانمين.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده سيبقى هو رأس الحربة في مواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية، ورفض مؤامرة التطبيع من بعض الأنظمة العربية.