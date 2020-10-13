إغلاق 75 منشأة وتوقيف 77 مخالفاً لإجراءات الوقاية بغزة

غزة- الرأي:

أعلنت المباحث العامة بالشرطة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية 75 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وذكرت المباحث في بيان لها أنها أوقفت 48 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 33 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأوضحت أنها أوقفت 29 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه تتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.