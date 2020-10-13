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الصين تتبرع بطاقة شمسية لمستشفى الدرة للأطفال في غزة

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:16

20160619181551
20160619181551

غزة- الرأي:

تبرعت جمهورية الصين الشعبية بتوريد وتركيب ألواح طاقة شمسية لمستشفى "الدرة" للأطفال شرق مدينة غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة في القطاع.

وجاء التبرع الصيني عبر جمعية عطاء فلسطين، والتي أكدت أن المشروع هو الخامس الذي تموله الصين بهدف توفير ألواح طاقة شمسية لقطاع غزة الذي يعاني من نقص مستمر في الكهرباء.

وأوضحت أن المشروع سيوفر 90% من كهرباء المستشفى في جميع أقسامه بطاقة تصل إلى 30 ميغاوات، مشيرًا إلى أنه سيزيد من الخدمات التي يقدمها المستشفى.

وذكرت أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال الأشهر الخمسة المقبلة، معربة عن شكرها للصين التي "تساعد وتدعم الشعب الفلسطيني من خلال تمويل المشاريع المستدامة التي تخدم مختلف المجالات في قطاع غزة".

وقالت: "إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يحتاج إلى دعم الصين لمساعدته على تجاوز النقص المستمر في الكهرباء والمستمر منذ أكثر من 14 عاماً".

وبينت أنها نفذت سلسلة من مشاريع "نور الحياة" والتي خدمت مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ عام 2016.

بدورها، قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة عبد اللطيف الحاج، إن المشروع مهم للغاية لأنه سيعوض النقص الحاد في الكهرباء الذي يؤثر على صحة الأطفال وتحديدا في قسم العناية المركزة.

وأضاف أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص حاد في الكهرباء والمعدات الطبية، مشيراً إلى أن مثل هذا المشروع يمكن أن يساعد الوزارة في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة.

وعبر الحاج عن شكره لدولة الصين لدعمها سكان قطاع غزة خاصة من خلال تمويل مشاريع التنمية المستدامة مثل توليد الطاقة وتحلية المياه.

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جمعية عطاء و الصحة توقعان اتفاقية تركيب طاقة شمسية بمستشفي الدرة للأطفال

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