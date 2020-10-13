قوات الاحتلال تعتدي على أسرى "إيشل" وتنكل بالمرضى

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد نادي الأسير، أن قوات القمع الإسرائيلية "المتساداة"، اقتحمت قسم (10) الوحيد في سجن "ايشل"، وقيدت الأسرى وعددهم (20) أسيراً، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، علماً أن جزءاً منهم من المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة.

ونشر نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية القمع التي نفذتها "المتساداة" بحق الأسرى في سجن "إيشل" أمس، واقتحامها غرفهم وتحديدا (6) و(8) و(11).

ولفت إلى أن إدارة السجن نقلت ممثل القسم الأسير عبد الباسط بدوي إلى زنازين العزل الانفرادي، كما وقامت بتوزيع الأسرى على بقية الغرف، وتعمدت رفع الأسرى من قيودهم خلال عملية النقل.

وتعد عملية القمع التي تعرض لها الأسرى في سجن "ايشل" الأعنف بعد عمليات القمع التي نفذت في سجن "عوفر"، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي تمت عقب استشهاد الأسير داوود الخطيب، وأدت إلى وقوع إصابات بين صفوف الأسرى.