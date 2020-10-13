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بيان مهم للداخلية حول تطورات الحالة الوبائية بمخيم البريج

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:41

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غزة – الرأي:

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء الثلاثاء، بياناً حول تطورات الحالة والوبائية الخاصة بفيروس "كورونا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة إنه إطار المسوحات العشوائية المعتادة لفيروس كورونا التي تقوم بها وزارة الصحة في كافة مناطق قطاع غزة، تبين وجود ثمانية إصابات جديدة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، مجهولة المصدر ولم يتم ربطها بحالات سابقة.

وأضافت "بهذا الصدد فإن وزارتي الصحة والداخلية تكثفان إجراءات التقصي الوبائي من أجل تحديد مصدر الإصابات".

ودعت المواطنين في تلك المنطقة إلى تقليل الحركة إلى أضيق نطاق، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة بشكل كامل؛ حرصاً على السلامة العامة.

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