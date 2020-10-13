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النيابة العامة في غزة تحقق في 464 قضية جديدة

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:48

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غزة – الرأي:

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة الثلاثاء، أنها حققت في 464 قضية جديدة في ظل الظروف السائدة جراء جائحة "كورونا".

وأشارت النيابة في تقريرها اليومي، أن 16 قضية منهم تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، مبينة أنها لم  لم تسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وذكرت أن 59 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و389 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ولفتت إلى أنها قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما أوقفت 70 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.

ونوهت إلى أنها استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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