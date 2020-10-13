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الاحتلال يخطر بوقف البناء في غرف زراعية ببيت لحم

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:05

الضفة المحتلة-الرأي:

 أخطرت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في غرف زراعية ببلدة الخضر، جنوب بيت لحم المحتلة.

وقال الناشط أحمد صلاح، "إن الاحتلال أخطر بوقف البناء في أربع غرف زراعية في منطقة "ظهر الرياح" تعود للمواطنين: رزق شحادة صلاح، ومحمد شحادة صلاح، ومأمون نصري صلاح ، وصلاح شحادة صلاح ، بحجة عدم الترخيص" .

يذكر أن الاحتلال صعد اليوم من إجراءاته الاستيطانية في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، تمثلت بإقامة سياج في منطقة أثرية، وسرقة ثمار الزيتون من قبل المستوطنين في قرية الجبعة جنوبا، واستكمال تسييج أراض ونصب كرفانات في قرية كيسان شرقا.

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