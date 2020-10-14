معروف: إصابات البريج دقت ناقوس الخطر في القطاع

غزة – الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف"، "إنه وفي ضوء اكتشاف الإصابات في "البريج" وعدم وضوح مصدرها، تم "دق ناقوس الخطر"، وطلبنا من الأهالي زيادة الإجراءات الوقائية وعدم التحرك والتزام البيوت".

وذكر معروف، في حديث لإذاعة "صوت القدس"، أن وزارة الصحة تجري منذ ثلاثة أسابيع مسحات عشوائية وعلى وقع ذلك تم اكتشاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "مجهولة المصدر" في مخيم البريج.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ستعلن غداً عن المزيد من الإصابات داخل مخيم البريج، وما تم الاعلان عنه اليوم فقط ثماني إصابات خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وأكد معروف أنه تم تقيد الحركة وحجر جميع المنازل التي تم اكتشاف الإصابات داخلها بشكل أساسي، بما في ذلك تطويق البؤرة التي تفشى بها الفيروس بمخيم البريج، ضمن النطاق الجغرافي التي توجد بها تلك المنازل.

ودعا المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة لأخذ المزيد من تدابير السلامة والالتزام بالإجراءات الوقائية لأنها الضامن الوحيد لاجتياز هذه المرحلة.

وأشار معروف إلى أن فرضيات الإغلاق الشامل وشل الحركة في غزة، لا يمكن أن تستمر الى الابد، ولذلك يتم العمل ضمن خطة التدرج لعودة دوران الحياة ضمن الضوابط الوقائية.