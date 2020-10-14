الصحة: تحويل العمليات من قوائم الانتظار إلى 12 مستشفى أهلي

غزة- الرأي

قال د. أحمد شتات مدير الدائرة الطبية، إنه تم الاتفاق مع وكالة الغوث (الأونروا) على تحويل الحالات من قوائم الانتظار في مستشفيات وزارة الصحة عبر مشروع وكالة الغوث، حيث تم البدء في فلترة قوائم الانتظار واعادة تقييم الحالات وكتابة نموذج تحويل خاص لهذا البرنامج، ويأتي ذلك ضمن الآليات المتبعة التي تعتمدها الادارة العامة للمستشفيات لتحسين الخدمة الصحية للمرضى.

وأوضح د.شتات أنه سيتم تحويل الحالات الى (12) مستشفى أهلي تم التعاقد معها من قبل الأونروا، و تشمل عدة تخصصات جراحية كجراحة العيون و العظام و الاوعية الدموية و غيرها.

ويأتي هذا المشروع بهدف دعم الخدمات التي تأثرت خلال جائحة "كوفيد 19"، مما يساعد مستشفيات وزارة الصحة في القدرة على التعامل مع حالات "كوفيد 19"، الى جانب الحفاظ على خدمات المرضى والتحسين في تقديم الخدمة للمرضى، وخفض قوائم الانتظار.

ومن المتوقع ان يصل عدد الحالات المحولة الى 50% من إجمالي المرضى ممن هم على قائمة الانتظار.