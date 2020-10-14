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الصحة توقع اتفاقية تعاون مع مجمع الصحابة الطبي

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:35

الصحة توقع اتفاقية تعاون مع مجمع الصحابة الطبي
الصحة توقع اتفاقية تعاون مع مجمع الصحابة الطبي

غزة- الرأي

وقعت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للمستشفيات، امس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع مجمع الصحابة الطبي "مستشفى الخير" للاستفادة من اجراء العمليات الخارجية واجراء عمليات اليوم الواحد من خلال استخدام قسم الرجال بمستشفى الخير.

و ثمن د. عبد السلام صباح مدير عام الادارة العامة للمستشفيات،  الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الصحية الأهلية في دعم القطاع الصحي، وتحديدا مجمع الصحابة الطبي الذي بادر وساند مجمع ناصر في ظل حجم العمل الكبير الذي يقوم به في ظل جائحة "كورونا" وتحويل الخدمات الأساسية والتخصصية من مستشفى غزة الأوروبي الى مجمع ناصر، لافتا أن هذا الاتفاق سيسهم في التخفيف عن المرضى، وتقديم خدمة صحية ملائمة ضمن اجراءات وقائية واحترازية للحفاظ على سلامتهم.

ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الأهلية وخاصة في حالة الطوارئ المعلنة من قبل وزارة الصحة لمواجهة "كوفيد 19"، ودور المؤسسات الصحية الاهلية أثناء فترة الطوارئ في مساندة الخدمات الصحية الحكومية.

و كان توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ على الغفري مدير مجمع الصحابة الطبي و د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي، و أ. وليد صباح مدير التنسيق مع المؤسسات الغير حكومية بوزارة الصحة.

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