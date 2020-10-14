طرق ذكية لتقليل كميات السكر في النظام الغذائي

تم ربط السكر بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب والسرطان، ويجذب العديد من محبيه في أطعمة دسمة مثل الحلوى والبسكويت ومشروبات الصودا.

ويعد تقليل السكر المضاف في النظام الغذائي خيارا صحيا لنمط الحياة، إذ أن اتخاذ تلك الخطوة سيساعدك على تقليل وزنك، وتحمي نفسك من أمراض مثل النوع الثاني من داء السكري والسرطان والقلب.

وإليك 5 طرق ذكية لتقليل تناول السكر، بحسب موقع "إيست نيويورك":

1) الماء أفضل بديل

إن الاستعاضة بشرب الماء بدلا من عبوة مشروب صودا غازية يوميا يساهم في توفير 14 غراما من السكر لجسمك وأكثر من 50 ألف سعر حراري في العام، ما يعادل 3 آلاف و500 سعرة حرارية مقابل كل رطل من وزنك، وبتلك العملية الحسابية تكون خسرت 15 رطلا من وزنك.

2) تجنب الأغذية المصنعة

غالبا ما تكون الأغذية المصنعة محملة بكميات من السكر، حتى لو لم يكن طعمها حلو المذاق، لذا كن حريصا عند انتقاء العلامات التجارية في محل السوبر ماركت وقارن بينها من حيث درجة احتواء كل منها على السكر، والأفضل من كل هذا هو اختيار تناول أطعمة خالية تماما من الإضافات أو المواد الاصطناعية الأخرى.

3) اخبز معجوناتك بنفسك

ثجنب شراء المخبوزات الجاهزة والمعدة سلفا وتعود على خبز معجوناتك بنفسك، وذلك لكي تضع فيها كل ما هو صحي وغير محلى، مثل التوابل لتعزيز النكهة وأضف الفواكه عليها من أجل الاستمتاع بتحلية طبيعية.

4) ابتعد عن دريسنج السلطة الجاهز

قد يكون هناك سكر في دريسنج السلطة في المحال والسوبر ماركت، لذا تجنب شراءها واعتمد على نفسك في إعدادها لكي تضف مكوناتك الصحية مثل زيت الزيتون والخل وعصير الليمون والأعشاب الطازجة والمستردة والتوابل المجففة.

5) أعد تصميم وجبة إفطارك

عليك أن تعيد التفكير في مكونات وجبة إفطارك، فبدلا من تناول حبوب الذرة استبدلها بدقيق الشوفان مع الفواكه الطازجة واستعض بالزبادي المحلي بزبادي يوناني مزين بالمكسرات والتوت، كذلك اختر تناول البيض بدلا من فطائر البانكيك.