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"ماتشو بيتشو" تفتح أخيرا أبوابها لسائح ياباني واحد فقط

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:00

"ماتشو بيتشو" تفتح أخيرا أبوابها لسائح ياباني واحد فقط

فتحت بيرو آثار ماتشو بيتشو لسائح ياباني واحد بعد أن انتظر نحو سبعة أشهر لدخولها بينما تقطعت به السبل في البلد الواقع على سلسلة جبال الإنديز بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الثقافة أليخاندرو نيرا اليوم الاثنين إن دخول جيسي تاكاياما المنطقة الأثرية جاء بعد طلب خاص قدمه بعد أن تقطعت به السبل منذ منتصف مارس آذار في بلدة أجواس كالينتس على سفوح الجبال القريبة من الموقع.

وقال نيرا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "لقد جاء إلى بيرو وهو يحلم بدخولها... دخل المواطن الياباني بصحبة رئيس المتنزه حتى يتمكن من القيام بذلك قبل العودة إلى بلاده".

ودخل تاكاياما القلعة الأثرية التي بنيت قبل أكثر من 500 عام يوم السبت، وكان قد حجز تذكرة دخولها في مارس آذار. وصار تاكاياما أول زائر منذ سبعة أشهر يتمكن من التجول في القلعة المدرجة كأحد مواقع التراث العالمي.

وكان السائح الياباني يعتزم بالأساس قضاء بضعة أيام فقط في بيرو للاستمتاع بآثار ماتشو بيتشو.وقال تاكاياما في مقطع مصور تم تسجيله على قمة جبل في ماتشو بيتشو "هذا رائع جدا! شكرا لكم!".

وقال الوزير إن القلعة الحجرية سيعاد فتحها أمام الزوار والسائحين في نوفمبر تشرين الثاني، دون تحديد اليوم. وأضاف أنه سيجري السماح باستقبال 30 بالمئة فقط من السعة العادية البالغة 675
فردا يوميا.

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