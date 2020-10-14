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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:20

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الراصد الجوية أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا بشكل عام وتميل للبرودة في القمم الجبلية مع تشكل السحب.

وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبياً بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في معظم المناطق.

في حين تميل الأجواء إلى البرودة في قمم الجبال مع ظهور لسحب متفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً بشكل عام وتميل للبرودة في القمم الجبلية مع تشكل السحب.

وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة.

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