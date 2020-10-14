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إصابة جنديين للاحتلال خلال حملة اعتقالات في مخيم بلاطة

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:27

نابلس - الرأي

أصيب جنديان من جيش الاحتلال، فجر اليوم، الأربعاء، خلال حملة اعتقالات في مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال، في ساعات الفجر، مخيم بلاطة بأعداد كبيرة من جهة سهل بلاطة، بغطاء من طائرات الاستطلاع التي حلقت في سماء المخيم.

وقالت مصادر محليّة  إن مواجهات اندلعت مع أهالي المخيم، تخللها إطلاق الجنود للرصاص وقنابل الصوت، وإلقاء قنابل المولوتوف باتجاه الجنود.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان له، إنّه "‫خلال الليل قام جنود الجيش الإسرائيلي، بنشاطات لإعتقال في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، في منطقة شمال الضفة".

واعترف أنّ "جنديين‫ أصيبا خلال العملية بجروح طفيفة ومتوسطة، على ما يبدو من شظايا عبوة ألقيت باتجاههما، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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