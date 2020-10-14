وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: فتح تحقيق باعتداء مسلحين على مسجد بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية صحة الاحتلال: ما زلنا بعيدين عن هدفنا بشأن كورونا وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جنديين للاحتلال خلال حملة اعتقالات في مخيم بلاطة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية دراجة نارية مضحكة تشارك في سباق بدون سائقها وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية سيدة تهمل علاج الصداع لمدة 7 سنوات: والنتيجة صادمة وكالة الرأي الفلسطينية كريستيانو رونالدو ينضم الى ضحايا "كوفيد-19" وكالة الرأي الفلسطينية دوري الأمم الأوروبية: هولندا للثأر من إيطاليا وكرواتيا للتمسك بالأمل وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: «كلاسيكو» برشلونة وريال في 24 تشرين الأول
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

صحة الاحتلال: ما زلنا بعيدين عن هدفنا بشأن كورونا

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:04

كورونا إسرائيل
كورونا إسرائيل

غزة - الرأي

قال يؤاف كيش نائب وزير الصحة بحكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، إن الاتجاه الجيد بالنسبة لعدد المصابين بفيروس كورونا ما زال مستمرا، لكننا ما زلنا بعيدين عن الهدف الذي أردناه.

وأضاف في تصريحات لإذاعة كان العبرية، إن التغيير الهام خلال فترة الإغلاق مقارنة بالسابق هو عدم الحديث عن مواعيد الخروج منه، والتركيز على النتائج والتوجه الجديد للاستمرار في ذلك.

وبلغ العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا لدى الاحتلال هذا الصباح إلى 297274، والوفيات إلى 2055، في حين أن الحالات النشطة بلغت 48015، منهم 818 بحالة خطيرة، و240 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء و الصحة توقعان اتفاقية تركيب طاقة شمسية بمستشفي الدرة للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟