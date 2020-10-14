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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2645 ) الاربعاء 14/10/2020

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:33

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2645 ) الاربعاء 14/10/2020

 

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·         14 تشرين أول (أكتوبر)

  • 1974م الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تدعو م.ت.ف إلى الاشتراك في مداولات الجمعية العامة
  • 1958 م وضع حجر الأساس لمبنى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في تل أبيب.
  • 1953 م قوة إسرائيلية يقودها آرييل شارون (ولد عام 1928) تنفذ مذبحة في قرية قبية فتقتل 69 عربياً وتنسف 41مبيتاً.
  • 1953م مذبحة قبية وهي قرية عربية فلسطينية تقع على مسافة 11مكيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مدينة اللد، وتحركت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قوامها نحو 600 جند إسرائيلي وطوقت القرية، ثم بدأ الهجوم بقصف مدفعي على منازل القرية وأعقب ذلك دخول قوات المشاة وهي تطلق النار في جميع الجهات وثم نسف بعض المنازل على رؤوس قاطينها، وأسفرت هذه المجزرة عن استشهاد 67 من سكان القرية .
  • 1948 م استئناف القتال بين مصر والقوات الصهيونية في فلسطين.
  • 1948م معارك النقب الأولى حتى أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 1948 كان الجيش المصري يسيطر على نصف مساحة فلسطين، وكانت جبهة الجيش النظامي المصري المواجهة لليهود تمتد من الغرب إلى الشرق، من شاطئ البحر عند بلدة اسدود ومدينة المجدل (مقر القيادة العامة) حتى جبال الخليل مروراً بعراق سويدان فالفالوجة فعراق المنشية فبيت جبرين. وكان هذا الخط يشكل سداً منيعاً يحتجز خلفه إلى الجنوب عدداً كبيراً من المستعمرات اليهودية شبه محاصرة وكانت مستعمرات النقب تشكل في الوقت نفسه خط مواجهة يمتد من الشمال إلى الجنوب في مواجهة غزة، ويهدد الطريق الرئيسي وخط سكة الحديد الممتدين من المجدل إلى الحدود المصرية.
  • 1948م حصار الفالوجة الفالوجة قرية كبيرة تبعد عن غزة أربعين كيلو متراً من جهة الشمال الشرقي وعن القدس خمسة وسبعين كيلو متراً كيلو متراً من جهة الجنوب الغربي وتقع على مفترق طرق رئيسية تصل شمال فلسطين بجنوبها وجبالها شرقاً بساحل البحر غرباً وهي من هذه الناحية ذات أهمية عسكرية، وهذا بالإضافة إلى أهميتها التجارية، ولهذا بذل اليهود جهوداً كبيرة من أجل الاستيلاء عليها، واهتم العرب كثيراً من أجل الاحتفاظ بها.
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