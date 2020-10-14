النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2645 ) الاربعاء 14/10/2020
أخبار فلسطينية
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- “حماس”: المقاومة جاهزة للتصدي لاعتداءات إسرائيل تجاه الأسرى
- رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس هناك شريك سياسي في إسرائيل
- الصحة: اكتشاف بؤر جديدة في مخيم البريج يؤكد أن الوباء لازال يتفشى
- اكتشاف 8 إصابات بكورونا في مخيم البريج "مجهولة المصدر"
- أبو نعيم: خطة للتعايش مع إجراءات مواجهة كورونا وزعت على الوزارات
- أبو مرزوق يكشف عن ملفات لم تناقش مع فتح بالاجتماعات الأخيرة.. ما هي؟
أخبار إسرائيلية
- (حتى لو أصيب 1000 جندي بكورونا).. كوخافي يرفض إلغاء مناورة عسكرية-
- إصابة جنديين إسرائيليين واعتقال شاب باقتحام "بلاطة" بنابلس
- "الكابينت" يقرر الإبقاء على حالة الإغلاق بـ"إسرائيل" حتى الاثنين
- الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا و4.6% من الفحوصات موجبة
- كابينيت كورونا ينعقد دون اتخاذ قرارات
- خط بحري بين إسرائيل والإمارات: سفينة بحرينية تصل حيفا قريبا
- تقارير: مكاسب إسرائيل من التطبيع يشوبها فتور صيني
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اخبار دولية
- لجنة أممية تطالب إسرائيل بالكف عن تنفيذ خطط ضم أجزاء من الضفة وغور الأردن
- "الأونروا" تحذر من تداعيات عجز التمويل بـ 130 مليون دولار في ظل جائحة كورونا
- لجنة أممية تقدم 17 طلبا لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين
اخبار عربية
- قناة مصرية تحذف مقطع لفنان غنى لفلسطين.. ونشطاء يستنكرون
- عون للوفد اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل «تقنية» لترسيم الحدود البحرية
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الصحف العربية
القدس العربي
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- 30 أسيرا يساندون زميلهم الأخرس بالإضراب عن الطعام.. وحماس تهدد: المقاومة جاهزة للرد
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات اعتقال والمستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون المحاصيل
- لجنة أممية تقدم 17 طلبا لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين
- “كورونا” يتسلل لمعقل القيادة الفلسطينية بإصابتين.. و”التنفيذية” تنهي العزل الاحترازي لأعضائها
- إسرائيل تعاقب 32 أسيرا فلسطينيا بدأوا إضرابا عن الطعام
- “حماس”: المقاومة جاهزة للتصدي لاعتداءات إسرائيل تجاه الأسرى
- رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس هناك شريك سياسي في إسرائيل
- القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج الفوري عن الأسير الأخرس والأخير يدخل مرحلة الخطر ويقرر…
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الشرق الأوسط
- عون للوفد اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل «تقنية» لترسيم الحدود البحرية
- دواء لبنان «المدعوم» يهرّب إلى العراق
- احتدام الخلاف داخل معسكر اليمين في إسرائيل
- «أونروا»: نحتاج إلى 130 مليون دولار فوراً
- نازحون فلسطينيون قلقون من «شروط العودة» إلى مخيم اليرموك
- إسرائيل تنفي وجود «مطامع» في ثروات لبنان
الخليج الإماراتية
- أبو الغيط يبحث مع الصفدي الأوضاع في فلسطين
الاخبار اللبنانية
- «معركة الوعي» الإسرائيليّة بلا نتائج: العالم العربي لم ينسَ فلسطين
- مماطلةٌ في فتح «رفح» ورفضٌ لاستضافة «الأمناء»: مصر تعاقِب الفلسطينيين
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- لبنان وإسرائيل يبدآن غدا محادثات ترسيم الحدود البحرية بعد عقود من النزاع
الغد الأردنية
- بعد انتقالها للمنبر الأممي: عقبات أمام المبادرة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام…
- فلسطين: “فزعة زيتون”.. حملة لحماية المزارعين من اعتداءات المستوطنين
- الأمم المتحدة تقدم 17 طلبا لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين
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الشرق القطرية
- فلسطين تبحث مع ممثلي الاتحاد الأوروبي التطورات السياسية وحالة حقوق الإنسان
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين
- لجنة أممية تطالب إسرائيل بالكف عن تنفيذ خطط ضم أجزاء من الضفة وغور الأردن
- "الأونروا" تحذر من تداعيات عجز التمويل بـ 130 مليون دولار في ظل جائحة كورونا
- قناة مصرية تحذف مقطع لفنان غنى لفلسطين.. ونشطاء يستنكرون
-
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- اليوم.. الاحتلال يشرع بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
- الصحة: اكتشاف بؤر جديدة في مخيم البريج يؤكد أن الوباء لازال يتفشى
- اكتشاف 8 إصابات بكورونا في مخيم البريج "مجهولة المصدر"
- أبو نعيم: خطة للتعايش مع إجراءات مواجهة كورونا وزعت على الوزارات
- أبو مرزوق يكشف عن ملفات لم تناقش مع فتح بالاجتماعات الأخيرة.. ما هي؟
- قوات "قمع" إسرائيلية تعتدي بالضرب المبرح على أسرى بسجن "إيشل"
- نائب في "الكنيست" يطالب بإطلاق النار على كل فلسطيني يرمي حجرا
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القدس
- (حتى لو أصيب 1000 جندي بكورونا).. كوخافي يرفض إلغاء مناورة عسكرية-
- اعتقال تسعة مواطنين بينهم أم لثلاثة أطفال
- غزة: مسلحون يختطفون 3 مواطنين من داخل أحد المساجد
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الحياة الجديدة
- "بكدار" تنهي أعمال التشطيب في مدرسة الحصاد بالقدس
- الاحتلال يعتقل مقدسيا بعد الاعتداء عليه
- رئاسة الوزراء تعلن اعتماد مشاريع بقيمة 5.7 مليون دولار في القدس
- مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في سوق القطانين
- المؤسسة الأمنية تعقد عدة لقاءات مع عدد من جمعيات ومؤسسات محافظة طولكرم
- مطالبات للجنة الدولية للصليب الأحمر في طولكرم بالتدخل للإفراج عن جثمان
- سالم وغنام يبحثان تنظيم خطوط النقل ومواقف المركبات في رام الله والبيرة
- "الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بكورونا اليوم في صفوف جالياتنا
- لجنة أممية تقدم 17 طلبا لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين منذ العام 1967
- اشتية : لدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق وطني
- أبو العينين يحذر من قبول التمويل المشروط تساوقاً مع مشاريع الاحتلال التطبيعية
صحيفة الأيام
- »إصابة مزارعين في حرب المستوطنين على الزيتون
- »الأسير الأخرس يدخل مرحلة صحية حرجة وتصاعد المطالبة بإطلاق سراحه لإنقاذ...
- »غزة: جرافات الاحتلال تجرف وتخرب أراضي ومزروعات شرق خان يونس
- »تواطؤ جمعية "إلعاد" الاستيطانية و"الصندوق القومي اليهودي" لإخلاء عائلة...
- »اكتشاف 8 إصابات "كورونا" مجهولة المصدر في مخيم البريج
- »وفاتان و74 إصابة جديدة بـ"كورونا" في القدس الشرقية
- »"كورونا" في فلسطين: 4 وفيات ورصد 516 إصابة جديدة
- »إبراهيم نصر الله يفوز بـ "كتارا" عن "دبابة تحت شجرة عيد الميلاد"
وكالة الراي
- إصابة جنديين للاحتلال خلال حملة اعتقالات في مخيم بلاطة
- معروف: إصابات البريج دقت ناقوس الخطر في القطاع
- الصحة: تحويل العمليات من قوائم الانتظار إلى 12 مستشفى أهلي
- تقرير الاستهتار والتراخي.. فاتورة مفتوحة تزيد من الإصابات بكورونا
- دخل في غيبوبة.. تدهور خطير يطرأ على صحة الأسير الأخرس
- تقرير التقصي الوبائي.. إنذار مبكر للكشف عن إصابات كورونا
- النيابة العامة في غزة تحقق في 464 قضية جديدة
- بيان مهم للداخلية حول تطورات الحالة الوبائية بمخيم البريج
وكالة صفا
- شهود لصفا: كميات دماء كبيرة شوهدت عقب انسحابها
- إصابة جنديين إسرائيليين واعتقال شاب باقتحام "بلاطة" بنابلس
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سما نيوز
- صحيفة: مسلحون يختطفون 3 مواطنين من داخل أحد المساجد بغزة
- الأجهزة الأمنية تفض بالقوة اعتصامًا نصرة للأسير الأخرس بالبيرة
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- دان هرئيل للمحكمة: نتنياهو ضغط عليّ بشأن أدوات الملاحة وأصر على “الغواصة السابعة
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فلسطين اليوم
- الأسير الأخرس يدخل يومه الـ "80" في الإضراب وسط تدهور خطير على صحته وتفاعل التضامن
- خلال محاولة اعتقال أحد الشبانإصابة جنديين "اسرائيليين" في مخيم بلاطة
- "الجهاد"تستنكر اعتداء امن السلطة على المتضامنين مع الاسير الاخرس في مقر الصليب الاحمر
- أخرجهم بالقوة..أمن السلطة يقتحم مقري الصليب في رام الله وجنين ويعتدي على المتضامنين مع الاسير الاخرس
عرب 48
· القدس المحتلّة: وفاتان و74 إصابة بكورونا خلال يومين
· مستوطنون يعتدون على قاطفي زيتون شرقي رام الله
· الصحة الفلسطينيّة: 4 وفيات و516 إصابة جديدة بكورونا
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· الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا و4.6% من الفحوصات موجبة
· كابينيت كورونا ينعقد دون اتخاذ قرارات
· خط بحري بين إسرائيل والإمارات: سفينة بحرينية تصل حيفا قريبا
· تقارير: مكاسب إسرائيل من التطبيع يشوبها فتور صيني
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وكالة وفا
· إصابة مواطن إثر اعتداء للمستوطنين في نعلين غرب رام الله
· رئيس الوزراء: الاحتلال ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف الأرض والش ...
حدث في مثل هذا اليوم
· 14 تشرين أول (أكتوبر)
- 1974م الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تدعو م.ت.ف إلى الاشتراك في مداولات الجمعية العامة
- 1958 م وضع حجر الأساس لمبنى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في تل أبيب.
- 1953 م قوة إسرائيلية يقودها آرييل شارون (ولد عام 1928) تنفذ مذبحة في قرية قبية فتقتل 69 عربياً وتنسف 41مبيتاً.
- 1953م مذبحة قبية وهي قرية عربية فلسطينية تقع على مسافة 11مكيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مدينة اللد، وتحركت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قوامها نحو 600 جند إسرائيلي وطوقت القرية، ثم بدأ الهجوم بقصف مدفعي على منازل القرية وأعقب ذلك دخول قوات المشاة وهي تطلق النار في جميع الجهات وثم نسف بعض المنازل على رؤوس قاطينها، وأسفرت هذه المجزرة عن استشهاد 67 من سكان القرية .
- 1948 م استئناف القتال بين مصر والقوات الصهيونية في فلسطين.
- 1948م معارك النقب الأولى حتى أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 1948 كان الجيش المصري يسيطر على نصف مساحة فلسطين، وكانت جبهة الجيش النظامي المصري المواجهة لليهود تمتد من الغرب إلى الشرق، من شاطئ البحر عند بلدة اسدود ومدينة المجدل (مقر القيادة العامة) حتى جبال الخليل مروراً بعراق سويدان فالفالوجة فعراق المنشية فبيت جبرين. وكان هذا الخط يشكل سداً منيعاً يحتجز خلفه إلى الجنوب عدداً كبيراً من المستعمرات اليهودية شبه محاصرة وكانت مستعمرات النقب تشكل في الوقت نفسه خط مواجهة يمتد من الشمال إلى الجنوب في مواجهة غزة، ويهدد الطريق الرئيسي وخط سكة الحديد الممتدين من المجدل إلى الحدود المصرية.
- 1948م حصار الفالوجة الفالوجة قرية كبيرة تبعد عن غزة أربعين كيلو متراً من جهة الشمال الشرقي وعن القدس خمسة وسبعين كيلو متراً كيلو متراً من جهة الجنوب الغربي وتقع على مفترق طرق رئيسية تصل شمال فلسطين بجنوبها وجبالها شرقاً بساحل البحر غرباً وهي من هذه الناحية ذات أهمية عسكرية، وهذا بالإضافة إلى أهميتها التجارية، ولهذا بذل اليهود جهوداً كبيرة من أجل الاستيلاء عليها، واهتم العرب كثيراً من أجل الاحتفاظ بها.
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