النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2645 ) الاربعاء 14/10/2020

09:04صحة الاحتلال: ما زلنا بعيدين عن هدفنا بشأن كورونا

09:33النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2645 ) الاربعاء 14/10/2020

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