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المواصلات تعزز تعاونها مع شرطة المرور لتوفير بيئة آمنة

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:46

المواصلات تعزز تعاونها مع شرطة المرور لتوفير بيئة آمنة
المواصلات تعزز تعاونها مع شرطة المرور لتوفير بيئة آمنة

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة وشرطة المرور فيما يخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير بيئة مرورية أمنة وسليمة.

جاء ذلك، خلال استقباله، امس الثلاثاء، وفداً رفيع المستوى من قيادة شرطة المرور برئاسة العقيد تامر شحادة مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور وذلك في مقر الوزارة لمناقشة العديد من القضايا الهامة.
وأوضح أبو شرخ أن شرطة المرور هي الداعم الأكبر لسياسة الوزارة في الميدان من حيث الإشراف على برامج التوعية والإرشاد وكذلك المساهمة في الحد من حوادث السير، واليد الأمينة في تطبيق قانون المرور.
وأثنى أبو شرخ بالدور الكبير الذي يقوم به شرطي المرور في خدمة أبناء شعبنا في الميدان والحفاظ على الامن وسلامة المواطنين.
من جانبه شكر شحادة وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من تسهيلات وخدمات للمواطنين.
 

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