مجمع الشفاء الطبي يستقبل (872) مولوداً منذ بدء جائحة "كورونا"

غزة- الرأي

أكد مدير مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي د. هاني مهدي، خلو مستشفى الولادة حتى اللحظة من أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" وسط النساء الحوامل أو في غرف المبيت، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الإجراءات الصحية المشددة التي اتخذها مستشفى الولادة بالتوافق مع سياسة المجمع ووزارة الصحة بغزة، مبينا أن الإجراءات تتمثل في استقبال الحالات بمركز الفرز وقياس درجة الحرارة للمراجعين، وفرز النساء الحوامل وتقييم حالتهن واجراء مسحة للتأكد من خلوهن من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن الطواقم تتابع جميع الحالات القادمة إلى قسم الولادة حسب إجراءات السلامة والوقاية، وبعد صدور نتيجة الفحص يتم عزل الحالات المصابة بغرف خاصة والتعامل معها وفق بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعزل حالات الإصابة بـ "كورونا".

كما وبين د. مهدي أن إحصائية أعداد المواليد خلال فترة جائحة كورونا بلغت (640) حالة ولادة طبيعية، و(232) حالة ولادة قيصرية، فيما بلغت عدد حالات الاستقبال في مركز الفرز للنساء الحوامل (2414) حالة، وذلك خلال شهري أغسطس، وسبتمبر.