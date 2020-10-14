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الأونروا تطلق تطبيق "صحتك" على الهاتف المتنقل

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:25

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القدس- الرأي

أعلنت اليوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن إطلاق أداة جديدة مبتكرة تتمثل في تطبيق على الهاتف المتنقل تدعى (صحتك مع الأونروا). وبواجهة تطبيق مستخدم باللغة العربية، أصبح التطبيق الآن متاحا للتحميل والاستخدام من قبل لاجئي فلسطين وعموم الذين يستخدمون أجهزة هواتف ذكية.

وكانت دائرة الصحة في الأونروا قد قامت في عام 2017 بتطوير كتيب توعوي حول الأمراض غير السارية ليتم استخدامه من قبل الذين يعانون من تلك الأمراض. ويستند التطبيق الجديد على الدروس المستفادة من الدليل وبالتعاون مع دائرة إدارة وتكنولوجيا المعلومات في الأونروا وبدعم مالي من الحكومة اليابانية ومؤسسة السكري العالمية في الدانمارك، فإن ما تم إطلاقه اليوم هو نسخة الكترونية من كتيب الأمراض غير السارية.

وقال مدير دائرة الصحة في الأونروا الدكتور أكيهيرو سيتا: "نحتفل اليوم بهذا الإنجاز مع شركائنا الخارجيين في الحكومة اليابانية ومؤسسة السكري العالمية، ومع شركائنا الداخليين من مختلف دوائر الأونروا وبرامجها على مستوى الرئاسة العامة والأقاليم. إن هذا التطبيق الهاتفي فريد للغاية في محتواه الذي يدعم مرضى الأمراض غير السارية في جهودهم للسيطرة على حالتهم، ويدعم المستخدمين من غير مرضى الأمراض السارية الذين بمقدورهم مراقبة وضعهم الصحي لمنع تطور أي من الأمراض السارية في المستقبل. وعلاوة على ذلك، فإنه مصمم للاستخدام من قبل أي مستخدم في العالم يتحدث اللغة العربية".

وهذا التطبيق مدعوم من قبل موقع الكتروني مخصص، وهو يسمح لمرضى الأمراض غير السارية المسجلين لدى مراكز الأونروا الصحية بالوصول إلى سجلاتهم الالكترونية الصحية مباشرة من خلال نظام الصحة الالكترونية في الأونروا. كما أن مواد التوعية الصحية في التطبيق متاحة لعموم المتحدثين باللغة العربية في أنحاء العالم.

ومنذ عام 1950، دأبت الأونروا على أن تكون ملتزمة، جنبا إلى جنب مع مانحيها ووكالات الأمم المتحدة المعنية، بمهمتها في مساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم البشرية وتحقيق الرفاه لهم.

 

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