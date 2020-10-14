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في ظل جائحة كورونا

"إسعاد الطفولة" تعقد ندوة تثقيفية للوقاية من الحوادث المنزلية

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:39

"إسعاد الطفولة" تعقد ندوة تثقيفية للوقاية من الحوادث المنزلية

غزة- الرأي

عقد مركز حديقة اسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة ندوة تثقيفية بعنوان " الوقاية من الحوادث المنزلية في ظل جائحة كورونا " .
وشارك في الندوة التي عقدت في قاعة المركز بإشراف المدربة أمال الشاويش، نحو 17 إمراة من أمهات أطفال المركز .
واشتملت الندوة على مواضيع عدة منها: كيفية الوقاية من حوادث الكهرباء المنزلية، وانبوبة الغاز المنزلي، وأسباب التسمم والوقاية منها، وخطر الجروح والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى مخاطر وضع موقد الفحم في غرف النوم خلال فصل الشتاء، وكيفية تهوية غرف نوم الأطفال.
 

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