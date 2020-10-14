لجنة طوارئ التعليم تتفقد مرحلة العودة الآمنة للمدارس بالوسطى

الوسطى- الرأي

أجرى وفدٌ من لجنة الطوارئ المركزية بوزارة التربية والتعليم، جولة على مدارس مديرية الوسطى، بهدف الاطمئنان على مدى الالتزام والانضباط وجاهزية المدارس، وللوقوف على سير المرحلة الأولى من خطة العودة الآمنة للمدارس بعد الاستعدادات والتجهيزات التي سبقت عودة طلاب الثانوية العامة لمدارسهم.

وضم الوفد مدير عام الشؤون المالية د. أكرم حماد ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة خالد فضة ومدير الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة فطين البنا ومسؤول لجنة الطوارئ الفرعية بالوسطى مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي.

وتأتي الجولة للاطمئنان على سير التجهيزات ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس، و للوقوف عن قرب على استعدادات وتجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب من خلال تنظيف وتعقيم المدارس والمرافق التعليمية وتهيئتها لاستقبال الطلبة.

وأشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدارسها للوصول إلى هذه الجاهزية والاستعداد ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس.

حيث وضعت الوزارة والمديرية كافة الخطط والسيناريوهات لاستقبال الطلبة خلال المرحلة الأولى وما يليها من مراحل بما يضمن أعلى مستويات الحماية للطلاب والمعلمين وللوقاية من جائحة كورونا من خلال التقيد بالتعليمات ومنها لبس الكمامة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي وأن يكون هناك مسافة آمنة بين الطلاب في ساحة المدرسة وأمام المقصف والابتعاد عن التجمعات.