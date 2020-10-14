تربية الوسطى بالتعاون مع البلديات تواصل عملية تعقيم المدارس

الوسطى- الرأي

واصلت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى، بالتعاون مع بلديات المحافظة الوسطى، عملية تنظيف وتعقيم المدارس وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وتطبيقاً للبروتوكولات الصحية والوقائية من جائحة كورونا، وذلك استعداداً للمرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس ومواصلة لحملة التنظيف والتعقيم التي تقوم بها المدارس،

وشكر مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، بلديات المحافظة الوسطى وطواقمها العاملة في الميدان على التعاون والمساعدة في تنظيف وتعقيم مدارس المديرية وجعل البيئة المدرسية بيئة آمنة وصحية للطلبة.

وأضاف الحاج ان عملية التعقيم تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بالوسطى، لضمان أعلى مستويات الحماية للطلاب والمعلمين وللوقاية من جائحة كورونا وكافة الأمراض والأوبئة، حيث يأتي هذا التعقيم المتواصل استعداداً للمرحلة الثانية من خطة العودة الآمنة للمدارس والتي تشمل الصفوف من (7 – 11)، كما يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية المكثفة التي انتهجتها المديرية والوزارة منذ بداية انتشار الفيروس.

ويقوم أذنة المدارس بالتعاون مع طواقم البلديات بعملية النظافة والتعقيم باستخدام مواد التنظيف والتعقيم وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة الفلسطينية، والإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فيما يخص أفضل طرق الوقاية من الجائحة.