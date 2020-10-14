وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يستأنف إجراء عمليات جراحة العيون وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى بالتعاون مع البلديات تواصل عملية تعقيم المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "الأخرس" يدخل مرحلة صحية حرجة وكالة الرأي الفلسطينية صيدم: الحوار الوطني لم يتناول تشكيل قائمة مشتركة للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تنظم جولة على المخابز والمطاعم بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارئ التعليم تتفقد مرحلة العودة الآمنة للمدارس بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزهراء تناقش قضايا مشتركة مع سلطة الطاقة وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تشرع في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تجري تحليلات للتربة والمياه لمزارع الخضار وكالة الرأي الفلسطينية "إسعاد الطفولة" تعقد ندوة تثقيفية للوقاية من الحوادث المنزلية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

ضمن العودة الآمنة

تربية الوسطى بالتعاون مع البلديات تواصل عملية تعقيم المدارس

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:19

تربية الوسطى بالتعاون مع البلديات تواصل عملية تعقيم المدارس
تربية الوسطى بالتعاون مع البلديات تواصل عملية تعقيم المدارس

الوسطى- الرأي

 واصلت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى، بالتعاون مع بلديات المحافظة الوسطى، عملية تنظيف وتعقيم المدارس وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وتطبيقاً للبروتوكولات الصحية والوقائية من جائحة كورونا، وذلك  استعداداً للمرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس ومواصلة لحملة التنظيف والتعقيم التي تقوم بها المدارس،

وشكر مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج،  بلديات المحافظة الوسطى وطواقمها العاملة في الميدان على التعاون والمساعدة في تنظيف وتعقيم مدارس المديرية وجعل البيئة المدرسية بيئة آمنة وصحية للطلبة.

 وأضاف الحاج ان عملية التعقيم تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بالوسطى، لضمان أعلى مستويات الحماية للطلاب والمعلمين وللوقاية من جائحة كورونا وكافة الأمراض والأوبئة، حيث يأتي هذا التعقيم المتواصل استعداداً للمرحلة الثانية من خطة العودة الآمنة للمدارس والتي تشمل الصفوف من (7 – 11)، كما يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية المكثفة التي انتهجتها المديرية والوزارة منذ بداية انتشار الفيروس.

 ويقوم أذنة المدارس بالتعاون مع طواقم البلديات بعملية النظافة والتعقيم باستخدام مواد التنظيف والتعقيم وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة الفلسطينية، والإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فيما يخص أفضل طرق الوقاية من الجائحة.

2 (6) 3 (6) تربية الوسطى بالتعاون مع البلديات تواصل عملية تعقيم المدارس
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء و الصحة توقعان اتفاقية تركيب طاقة شمسية بمستشفي الدرة للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟