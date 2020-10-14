مجمع ناصر الطبي يستأنف إجراء عمليات جراحة العيون

خان يونس- الرأي

أعلن رئيس قسم طب وجراحة العيون بمجمع ناصر الطبي د. أسامة أبو الوفا، عن استئناف اجراء العمليات الطارئة وشبه الطارئة في المجمع، بعد شهر من توقف عمل القسم في مستشفى غزة الأوروبي.

وذكر أنه تم اجراء (70) عملية حقن افستين إضافة إلى اجراء (15) عمليه شبه طارئة، الى جانب اجراء عدة عمليات تسليك مجرى الدمع لأطفال دون عمر السنة.

وأوضح د.أبو الوفا ان القسم تعامل مع الحالات التي تم تحويلها من قسم الطوارئ أيضا، لافتا إلى اجراء عملية جراحية لمريض أصيبت عينه بقضيب حديدي ادى الى جروح في ملتحمة العين وجروح قطعية كبيرة بالجفن بجانب العين.

وأضاف:” تم ازالة القطعة الحديدية واجراء عملية تجميلية للجروح بحيث تم المحافظة على شكل العين في وضعها الطبيعي”.