وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يستأنف إجراء عمليات جراحة العيون وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى بالتعاون مع البلديات تواصل عملية تعقيم المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "الأخرس" يدخل مرحلة صحية حرجة وكالة الرأي الفلسطينية صيدم: الحوار الوطني لم يتناول تشكيل قائمة مشتركة للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تنظم جولة على المخابز والمطاعم بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارئ التعليم تتفقد مرحلة العودة الآمنة للمدارس بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزهراء تناقش قضايا مشتركة مع سلطة الطاقة وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تشرع في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تجري تحليلات للتربة والمياه لمزارع الخضار وكالة الرأي الفلسطينية "إسعاد الطفولة" تعقد ندوة تثقيفية للوقاية من الحوادث المنزلية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مجمع ناصر الطبي يستأنف إجراء عمليات جراحة العيون

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:24

مجمع ناصر الطبي يستأنف إجراء عمليات جراحة العيون
مجمع ناصر الطبي يستأنف إجراء عمليات جراحة العيون

خان يونس- الرأي

أعلن رئيس قسم طب وجراحة العيون بمجمع ناصر الطبي د. أسامة أبو الوفا، عن استئناف اجراء العمليات الطارئة وشبه الطارئة في المجمع، بعد شهر من توقف عمل القسم في مستشفى غزة الأوروبي.

وذكر أنه تم اجراء (70) عملية حقن افستين إضافة إلى اجراء (15) عمليه شبه طارئة، الى جانب اجراء عدة عمليات تسليك مجرى الدمع لأطفال دون عمر السنة.

وأوضح د.أبو الوفا ان القسم تعامل مع الحالات التي تم تحويلها من قسم الطوارئ أيضا، لافتا إلى اجراء عملية جراحية لمريض أصيبت عينه بقضيب حديدي ادى الى جروح في ملتحمة العين وجروح قطعية كبيرة بالجفن بجانب العين.

وأضاف:” تم ازالة القطعة الحديدية واجراء عملية تجميلية للجروح بحيث تم المحافظة على شكل العين في وضعها الطبيعي”.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء و الصحة توقعان اتفاقية تركيب طاقة شمسية بمستشفي الدرة للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟