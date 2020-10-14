العمل النسائي في حركة الأحرار تنظم وقفة تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس

غزة- الرأي

نظمت دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار الفلسطينية بالتعان مع وزارة الأسرى والمحررين ، أمس الثلاثاء، وقفة تضامنية دعماً واسناداً للأسير ماهر الأخرس الذي يخوض بأمعائه الخاوية اضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري التعسفي في سجون الاحتلال، أمام مقر المندوب السامي بمدينة غزة.

ووجهت مسؤولة دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار الفلسطينية فاتنه العربيد تحية عز وفخار للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الذين يسطرون بصمودهم وإرادتهم صورة نضالية مشرفة، مؤكدة أن الاحتلال لن يفلح بسياسته العنجهية كسر إرادتهم .

وعدت قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني بحاجة إلى تضافر كل الجهود الرسمية والوطنية والشعبية لدعمهم وإسنادهم في معركتهم التي يخوضونها ضد إدارة مصلحة السجون الظالمة بحقهم.

وقالت:" سيخرج الأسير ماهر الأخرس من إضرابه محققا جميع مطالبه التي أراد توصيلها للعالم رافعاً شعار إما( الحرية أو الشهادة ) محاولا انتزاع حريته من بين أنياب جلاده وكسر سيف الاعتقال الإداري.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام الاحتلال بتطبيق القرارات الدولية .

من جانبها، أكدت والدة الأسير أحمد الزهار ممثل عن لجنة أهالي الأسرى ووزارة الأسرى والمحررين بأنه لن يهدأ لنا بال ولن تغمض لنا جفن حتى نرى أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات محررين من سجون الاحتلال .

ووجهت رسالة عاجلة إلى المندوب السامي وإلى منظمة العفو الدولية والإنسانية و اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإسرع بانقاذ الأسير ماهر الأخرس بالضغط على حكومة الاحتلال الصهيونى ومصلحة سجونه بالضرورة التحرك والعمل على إطلاق سراح الأسير ماهر قبل فوات الاوان .

في ذات السياق قدمت ابنه الأسير ماهر الأخرس تسابيح الأخرس، خلال كلمة لها في هذه الوقفة عبر الخط الهاتفي التحية إلى أهل غزة العزة، غزة التي ما لانت يوما ولا استكانت عن نصرة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال كذلك قدمت التحية لكل حر من أحرار العالم وأبناء شعبنا المعتصمين المتضامنين داخل مقر الصليب الأحمر هؤلاء الذين تركوا أبنائهم وأعمالهم وذويهم نصرة للاسرى.

و أوضحت أن والدها في خطر شديد خطر يهدد حياته بين الفينه والأخرى كما أكدت أن الصورة التي تصل عبر وسائل الإعلام العبري عن حالة والدها الصحية ما هي إلا وهمية لا تمت للحقيقة بصلة .

و طالبت المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على إنقاذ حياة والدها الأسير ماهر الأخرس، موضحة أن الساكت عن جرائم إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى والأسيرات خوفا من جرح مشاعر العدو لن يرحمهم التاريخ وأن من حق والدها نيل الحرية.

