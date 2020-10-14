الأوقاف تصدر دليل إجراءات التعامل مع المساجد غير الملتزمة بإجراءات السلامة

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حرصها على أن تكون المساجد منارات خير، ورموز طُهر، وعناوين للإلتزام، لتقديم نموذجاً يحتذى به، ومن أجل الحفاظ على أنفس الناس التي ألزمتنا الشريعة بحفظها وصيانتها.

وقالت وزارة الاوقاف:" وعملاً بقرارات الطوارئ في مواجهة وباء كورونا فقد تم اعتماد دليل إجراءات التعامل مع المساجد غير الملتزمة بإجراءات السلامة منوباء كورونا، وهي (لبس الكمامة، احضار سجادة الصلاة، التباعد، عدم المصافحة، عدم حضور المرضى والأطفال، اغلاق المتوضأ، الالتزام بمدة فتح المسجد وإغلاقه، الالتزام بمدة الانتظار بين الأذان والإقامة، عدم إقامة المناشط داخل المسجد):-

أولاً: إجراءات إغلاق المسجد غير الملتزم:

1. يتم تقديم تنبيه وتذكير للمسجد غير الملتزم من قِبل المفتش المختص، ويتم التأكيد على المصلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة من وباء كورونا خشية أن يُغلق المسجد، وإعطاء المسجد فرصة (24) ساعة لتصويب الأمر.

2. يقوم المفتش المختص بتقييم وضع المسجد ليوم كامل في جميع الصلوات، فإن حدث تغيير والتزام، يتم تصنيف المسجد ضمن المساجد الملتزمة.

3. إذا لم يحدث تغيير على وضع المسجد بعد تنبيه المفتش وبقيت حالة عدم الالتزام؛ يقوم المفتش بإبلاغ رئيس قسم المساجد بحالة المسجد.

4. يتم وضع المسجد غير الملتزم ضمن قائمة المساجد غير الملتزمة، وعرضها على مجلس مديرية الأوقاف، لاتخاذ المعالجات اللازمة، وتمنح التدخلات والمعالجة مدة (24) ساعة جديدة.

5. إذا استمر عدم الالتزام يقوم رئيس قسم المساجد أو أحد أعضاء مجلس المديرية للتنبيه للمرة الثانية، ويتم تسليمهم إخطاراً مكتوباً بإغلاق المسجد.

6. يقوم مفتش المسجد بمتابعة حالة المسجد بشكل مركز لمدة (24) ساعة في جميع الصلوات بعد الإخطار والإفادة بحالة المسجد، فإن تم الالتزام يتم حذف المسجد من قائمة المساجد غير الملتزمة.

7. إذا بقيت حالة عدم الالتزام بعد الإخطار؛ يقوم رئيس قسم المساجد بوضع المسجد في قائمة المساجد المعتمدة للإغلاق بسبب عدم الالتزام، ويتم عرضها على مجلس المديرية بشكل عاجل.

8. يقوم مدير الأوقاف برفع قائمة المساجد غير الملتزمة للأخ مدير عام المديريات موضحاً فيها الإجراءات التي تم اتخاذها مع المساجد والحاجة لإغلاقها مع اقتراح مدة الإغلاق.

9. يصدر قرار من وكيل الوزارة بإغلاق المسجد غير الملتزم مبيناً مدة الإغلاق، ويتم تنفيذه فورا بمتابعة رئيس قسم المساجد والمفتش.

10. يتابع المفتش استمرار إغلاق المسجد حتى يتم تسوية وضعه.

ثانياً: إجراءات إعادة فتح المسجد المغلق بسبب عدم الالتزام:

يتم إعادة فتح المساجد المغلقة بسبب عدم الالتزام بإجراءات السلامة من وباء كورونا حسب الإجراءات التالية:

1. يقوم رواد المسجد بتوقيع تعهد خطي بالالتزام بالإجراءات على عريضة يتم رفعها لمديرية الأوقاف المختصة.

2. يتم مناقشة الطلب في مجلس المديرية المختصة ودراسة واقع كل مسجد.

3. يتم رفع قائمة لوكيل الوزارة بالمساجد التي تعهد روادها بالالتزام بالإجراءات.

4. يصدر وكيل الوزارة قراراً بإعادة الفتح لمدة أسبوع كتجربة قبل أن يتم حذف المسجد من قائمة المساجد غير الملتزمة.

5. يقوم مفتش المسجد بالمتابعة الدقيقة لحالة المسجد والتزامه مدة أسبوع من إعادة الفتح ويرفع ملاحظاته لقسم المساجد.

6. في حالة الالتزام يتم حذف المسجد من قائمة المساجد غير الملتزمة.

7. في حالة عدم الالتزام يتم إعادة إغلاق المسجد فوراً إلى اشعار آخر.