التنمية البشرية بالصحة تواصل تنفيذ الدورات في مكافحة العدوى

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة التدريبية السادسة، في مكافحة العدوى بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وذلك في إطار مواصلة واستكمال جهود وزارة الصحة التخصصية لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية العاملة في خدمات الولادة والصحة الإنجابية لمواجهة فيروس "كوفيد 19".

و أوضح ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ان هذه الدورة السادسة التي يتم تنفيذها في محافظة غزة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، حيث تم تدريب (74) كادرا من مختلف القطاعات الصحية الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي والخدمات الطبية العسكرية.

كما وقدم ا. نوفل شكره نيابة عن مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA على جهودهم ودورهم البارز في دعم البرامج التدريبية والمساهمة في تطوير الكوادر الصحية، والشكر الى أ. سما رزق منسق صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ولطاقم المدربين في لجنة مكافحة العدوى لمشاركتهم الفاعلة ووقفتهم الجادة في التدريب لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال البرنامج التدريبي تم التعرف على طرق مكافحة العدوى في صحة النساء والولادة وإجراءات السلامة والوقاية وكيفية استخدام الواقيات الشخصية وآلية التخلص منها.