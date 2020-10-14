تعليم خان يونس يناقش ترتيبات المرحلة الثانية من العودة الآمنة للدراسة

خان يونس- الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم خانيونس بمدراء مدارس المرحلة العليا بمركز التدريب التربوي، لاطلاعهم على أخر الاستعدادات والترتيبات لانطلاق المرحلة الثانية لمدارس المرحلة العليا من صف (7-11)، والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، وحضر الاجتماع أ. حسني شعت مدير دائرة الرقابة بالوزارة، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، ومجموعة رؤساء الأقسام بالمديرية.



حيث رحب أ. الفرا بالحضور، مثمناً جهود مدراء مدارس الثانوية العامة على ما بذلوه في المرحلة الأولى من العودة الآمنة للمدارس، والتي اتسمت بالانضباط والالتزام من الجميع، متمنياً السلامة للجميع.



وأضاف أ. الفرا بأن هذا الاجتماع يأتي لوضع مدراء مدارس المرحلة العليا على صورة التعليمات والترتيبات لاستئناف الدراسة في المرحلة الثانية، مشدداً على تفعيل لجان الطوارئ بالمدارس، والعمل على متابعة تنظيف وتعقيم الصفوف، وترتيب المقاعد الدراسية بحيث يكون كل صف حد اقصى 25 طالب، مع اتخاذ إجراءات تباعد المسافة، منوهاً بأنه سيتم توفير جميع الاحتياجات اللازمة.

