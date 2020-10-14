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التنمية البشرية تفتتح الدورة الثالثة لمكافحة العدوى بمجمع ناصر الطبي

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:28

التنمية البشرية تفتتح الدورة الثالثة لمكافحة العدوى بمجمع ناصر الطبي
التنمية البشرية تفتتح الدورة الثالثة لمكافحة العدوى بمجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة التدريبية الثالثة لمكافحة العدوى في مجمع ناصر بمحافظة خان يونس، والتي استهدفت مقدمي خدمات الولادة والصحة الإنجابية بمحافظة خان يونس، بتمويل من منظمة الصحة العالمية WHO، وذلك ضمن متابعة إجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة جائحة "كوفيد 19 ".

حيث افتتحت البرنامج ا. ايمان طافش مشرفة التدريب في التنمية، وبحضور ا. اسماعيل راضي منسق برامج التدريب مجمع ناصر الطبي مرحبة بممثل منظمة الصحة العالمية ا. اعتماد ابو ورد، وفريق المدربين في لجنة مكافحة العدوى كل من د. عبد الرازق الكرد، ا.حنان فياض ،ا.ايمان ابو عية ، أ.ميساء ابو موسي وبالمتدربين المشاركين بالبرنامج.

وافادت ا. ايمان ان الدورة يتم تنفيذها بواقع مدار ثلاثة ايام تدريبية، حيث بدأت بالجانب النظري والحديث عن سياسات وبروتوكول مكافحة العدوى في خدمات الولادة، وإجراءات السلامة والوقاية وكيفية استخدام الواقيات الشخصية وآلية التخلص منها.

وفي ختام البرنامج سيتم تنفيذ مناورة عملية لتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة داخل اقسام الولادة.

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