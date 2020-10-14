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بلدية خانيونس تنفيذ أعمال صيانة طارئة لعدة طرق في المدينة

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:38

بلدية خانيونس تنفيذ أعمال صيانة طارئة لعدة طرق في المدينة
بلدية خانيونس تنفيذ أعمال صيانة طارئة لعدة طرق في المدينة

خان يونس- الرأي

أجرت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أعمال صيانة طارئة لمجموعة من الطرق في أحياء المدينة حفاظاً عليها من التهالك و تخفيفاً من المعاناة الواقعة على السكان وأصحاب المركبات.
وشملت أعمال الصيانة قص الأجزاء المهترئة من الطرق المعبدة بالأسفلت وبلاط الانترلوك وتسوية التربة وتركيب البلاط بمساحات مختلفة بالإضافة إلى صيانة عدد من مناهل الصرف الصحي للشبكات العامة، إلى جانب تنفيذ مهمات عمل لصيانة للمرافق المختلفة.
وتأتي تلك الأعمال التي تم تنفيذها بناءً على الشكاوى التي تقدم بها المواطنين عبر تطبيق مدينتي والتي رفعها الى وحدة الاشارة بالبلدية.
 

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