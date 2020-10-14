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رئيس بلدية خان يونس يناقش مع سكان الشيخ عِمري الاحتياجات الطارئة

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:49

رئيس بلدية خان يونس يناقش مع سكان الشيخ عِمري الاحتياجات الطارئة
رئيس بلدية خان يونس يناقش مع سكان الشيخ عِمري الاحتياجات الطارئة

خان يونس- الرأي

ناقش رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، مع سكان حي الشيخ عِمري الاحتياجات الطارئة والسبل الكفيلة بتطوير المنطقة والنهوض بها في كافة المجالات الحياتية للتخفيف من معاناة المواطنين سيما وأن المنطقة المذكورة تقع في أقصى نفوذ البلدية من الجهة الشمالية.
وكانت دائرة العلاقات العامة قد نظمت لقاءً مع السكان شارك فيه بالإضافة إلى رئيس البلدية، مسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس وأعضاء لجنة حي السطر ولفيف من المواطنين القاطنين بالمنطقة.
وخلال كلمته أشار البطة إلى أن البلدية لديها رؤية شمولية نابعة من الخطة الاستراتيجية التي أقرها المجتمع المحلي من نخب ومثقفين ومختصين في تحديد أولويات العمل والمشاريع للثلاث سنوات المقبلة وكذلك تقييم مجريات الخطة سنويًا بالتعاون مع مكونات النسيج المجتمعي من أجل تصويب العمل في تلك المشاريع النابعة من احتياجات السكان.
وأشار البطة إلى أن البلدية قد قامت في وقت سابق بتنفيذ مشروع للصرف الصحي لخدمة السكان في منطقة الشيخ عِمري بشكل مباشر لتعزيز خدمات البلدية في القطاع البيئي والصحي وكذلك بعض المشاريع الهامة التي استفاد منها سكان حي السطر ومن بينها قيد العمل "رصف الشوارع وتطوير شبكات المياه وتعزيز برنامج جمع النفايات وإزالة المكبات العشوائية والمكاره الصحية".
ومن جانبهم قدم السكان مجموعة من المقترحات الرامية إلى النهوض بالحي ومنها استكمال مشروع الصرف الصحي والوصلات المنزلية لكافة المستفيدين من المشروع، بالإضافة إلى فتح بعض الشوارع المهمة خاصة شارع رقم (14185) وتنفيذ أعمال إنارة لبعض الأماكن الحيوية للتسهيل على السكان وأصحاب المركبات، ووعد رئيس البلدية بدراسة كافة مطالبهم والعمل على حلها وفق مقتضيات المصلحة العامة والإمكانيات المتوفرة لدى البلدية.
 

رئيس بلدية خان يونس يناقش مع سكان الشيخ عِمري الاحتياجات الطارئة 121584848_3398251273596728_5574364220609820021_o
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