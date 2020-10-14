بلدية غزة تناقش مشروع تطوير سوق الذهب" القيصرية"

غزة- الرأي

نظمت بلدية غزة ورشة عمل لمناقشة مقترح مشروع تطوير سوق الذهب " القيصرية " في البلدة القديمة في وسط شارع عمر المختار .

وحضر الورشة التي عقدت بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ومشاركة وزارة السياحة في قاعة مركز إسعاد الطفولة بحديقة البلدية، عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، وفريق من الكلية الجامعية برئاسة م. منير الباز، ومثل مركز عمارة التراث (إيوان ) د. أحمد الأسطل، وممثل وزرة السياحة م. محمد البرش، ولجنة حي الدرج، وممثلين عن نقابة الصاغة والذهب، ولفيف من المهتمين.

وناقش الحضور؛ تطوير البنية التحتية في سوق الذهب، وكيفية حل مشاكل مياه الأمطار التي تتجمع في المكان، وتطوير الواجهة السياحية والحضارية للسوق، وأهم المشاكل التي يعاني منها أصحاب المحلات والتجار في السوق.

وقال م. هاشم سكيك إن المشروع في مرحلته الأولى يشمل تطوير البنية التحتية وتركيب شبكات لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وهناك مساعي لتنفيذ مرحلة أخرى للمشروع تشمل تطوير الواجهة المعمارية والحفاظ على مظهرها الجمالي .

وبحث المجتمعون قضايا عدة منها؛ احتياجات أصحاب السوق، وطرق تمديد شبكات الكهرباء في السوق، والرؤية المستقبلية للسوق وتطوير الواجهات، ومواعيد العمل الأنسب في أعمال التطوير بحيث لاتعيق الحركة التجارية في السوق .

وأتفق الحضور على البدء في تنفيذ المشروع مع بداية العام الجديد 2021 بما يشمل تطوير البنية التحتية للسوق كمرحلة أولى .

