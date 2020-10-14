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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

المباحث في غزة تُغلق 92 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:43

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غزة- الرأي:

أعلنت دائرة "مباحث كورونا" التابعة للشرطة في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، أنها أغلقت 92 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وذكرت المباحث في تقريرها اليومي؛ أنها أوقفت 36 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 28 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأوضحت، أنها أوقفت 38 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت أنها تُواصل مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

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