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مستوطنون يهاجمون منطقة "خان اللبن" جنوبي نابلس

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:52

مستوطنون
مستوطنون

فلسطين المحتلة - الرأي

هاجم مستوطنون الأربعاء، منطقة "خان اللبن" في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين هاجمت قبل الظهر، منطقة "خان اللبن" في البلدة، بحجة وجود أحجار تاريخية تعود لهم في المنطقة، محاولين سرقتها بحماية من جنود الاحتلال.

و"خان اللبن" هو بناء من العهد العثماني، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.

وذكرت المصادر أن المستوطنين يخططون لسرقة هذا الخان ومصادرة الأرضي المحيطة به منذ سنوات، ليتم ربط المستوطنات المجاورة ببعضها، لكن أهالي القرية تصدوا لهم مرات عدة، وها هم يعاودون مهاجمة الخان مرة أخرى.

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