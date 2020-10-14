إغلاق شامل لحي سكني شرق مدينة غزة جراء "كورونا"

غزة- الرأي:

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، الأربعاء، عن فرض إغلاق شامل على حي سكني بمنطقة "عامر" التابعة لمنطقة الدرج في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وذكرت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الإغلاق جرى بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والصحة.

ولفتت إلى أنها فرضت الحجر الصحي على كافة الأسر داخل ذلك الحي السكني، بعد اكتشاف إصابات "كورونا" جديدة في المكان.

وبينت أن عدد المحجورين صحياً في ذلك المكان يبلغ عددهم نحو 200 شخص من 38 أسرة داخل 19 بناية.

وأكدت أنها تقوم بتقديم الارشادات والتنبيهات للمواطنين وتوزع بعض مواد التعقيم ووسائل الوقاية عليهم حتى تتم السيطرة الأمور.