من داخل المشفى.. الأسير "الأخرس": إما حراً أو شهيداً

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد الأسير ماهر الأخرس، أنه ثابت على موقفه برفض إنهاء إضرابه عن الطعام، المستمر منذ 80 يوماً، إلا بصدور قرار الإفراج عنه.

وذكر الأسير في حديثه من وكالة الأناضول اليوم الأربعاء، أنه مصمم على مواصلة الطريق حتى لو أدى ذلك إلى استشهاده.

وقال: "أفعل ذلك لكرامتي، وكرامة أسرتي، وكرامة شعبي، وكرامة الأسرى، ولن أخضع لقرارات الاحتلال، فإما حرا بين أطفالي وشعبي وإما شهيداً".

يذكر أنه جرى نقل الأسير "الأخرس، إلى المستشفى منذ مطلع الشهر الماضي، وهو في حالة إعياء شديد جراء إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.